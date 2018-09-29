Лунный джаз: волгоградцев зовут в планетарий на звездный концерт

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-29T12:26:24+03:00

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«Мы в городах живем, вздыхая, совсем луны не замечая…» - эти строки из стихотворения Анатолия Егина натолкнули руководителей МУК «Волгоградконцерт» сделать уникальную программу. Музыканты решили посвятить новый концерт Луне и провести его ни где-нибудь, а в волгоградском планетарии. Так что вас ждут 29 сентября в Звездном зале.

«Комбо-джаз-бенд» под управлением Анатолия Воронова подготовил удивительно красивые композиции, которые в разное время создавали «звездные» джазовые композиторы - «Под вечерним небом», «Обратная сторона луны», а также известных групп Spyro Gyra и Pink Floyd. Не обойдется и без классики. Организаторы обещают, что это будет поистине волшебно и завораживающе.

- Прозвучат на концерте и стихи Анатолия Егина. А сотрудники волгоградского планетария подготовили для гостей спецэффекты и уникальные кадры. Так что гости смогут под музыку насладиться еще и проекционным зрелищем звёзд и созвездий, - уточняют в администрации Волгограда.

Начало концерта 29 сентября в 18.00. Вход платный.

Подробную информацию об этом проекте, а также о предстоящих концертах можно узнать по телефону: 50-50-09 и на сайте МУК «Волгоградконцерт».