Абоненты Tele2 оценили преимущества интернет-магазина оператора

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-29T12:01:34+03:00

Количество онлайн-заказов в Волгоградской области за год выросло на 18%

Изменить размер текста: A A

Оператор мобильной связи Tele2 отмечает рост пользовательской активности в интернет-магазине. Анализ заказов за 9 месяцев 2018 года показал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в этом канале в Волгоградской области выросли на 18%. При этом суммарная выручка от подключений и оборудования в регионе выросла на 12,5%.

Чаще всего посетители приобретают комплекты подключений в различных категориях. Кроме того, популярна возможность перейти в сеть со своим номером. За год в Волгоградской области число онлайн-заявок на перенос номера выросло в 2,3 раза.

Также в интернет-магазине приобретают фирменное оборудование, в том числе флагманские модели и аксессуары для них, а также USB-модемы и WiFi-роутеры.