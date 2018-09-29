2018-09-29T12:01:34+03:00
Общество

Абоненты Tele2 оценили преимущества интернет-магазина оператора

Количество онлайн-заказов в Волгоградской области за год выросло на 18%
Инна ФОМИЧЕВА
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Оператор мобильной связи Tele2 отмечает рост пользовательской активности в интернет-магазине. Анализ заказов за 9 месяцев 2018 года показал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в этом канале в Волгоградской области выросли на 18%. При этом суммарная выручка от подключений и оборудования в регионе выросла на 12,5%.

Чаще всего посетители приобретают комплекты подключений в различных категориях. Кроме того, популярна возможность перейти в сеть со своим номером. За год в Волгоградской области число онлайн-заявок на перенос номера выросло в 2,3 раза.

Также в интернет-магазине приобретают фирменное оборудование, в том числе флагманские модели и аксессуары для них, а также USB-модемы и WiFi-роутеры.

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