Абоненты Tele2 оценили преимущества интернет-магазина оператора
Оператор мобильной связи Tele2 отмечает рост пользовательской активности в интернет-магазине. Анализ заказов за 9 месяцев 2018 года показал, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в этом канале в Волгоградской области выросли на 18%. При этом суммарная выручка от подключений и оборудования в регионе выросла на 12,5%.
Чаще всего посетители приобретают комплекты подключений в различных категориях. Кроме того, популярна возможность перейти в сеть со своим номером. За год в Волгоградской области число онлайн-заявок на перенос номера выросло в 2,3 раза.
Также в интернет-магазине приобретают фирменное оборудование, в том числе флагманские модели и аксессуары для них, а также USB-модемы и WiFi-роутеры.