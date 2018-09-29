2018-09-29T11:54:01+03:00
Происшествия

Пьяный волгоградец выбросил с третьего этажа щенка овчарки

На мужчину уже завели уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Как можно целенаправленно убить плюшевого щенка? Маленькой овчарке было всего 4,5 месяца, а бездушный хозяин выбросил ее с третьего этажа.

Случилось это вечером 28 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда. В семье, где жила собачка, вспыхнула ссора. Выпивший 40-летний мужчина крепко поругался со своей супругой. В порыве гнева он схватил овчарку и выскочил на балкон (а живет семья на третьем этаже многоэтажки). Пока женщина кричала, муж бросил щенка вниз. К сожалению, собака погибла практически сразу.

Но с рук волгоградцу такое не сойдет. На него уже написали заявление в полицию. И как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, дознаватели райотдела полиции уже завели на мужчину уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».

К слову, этот душегуб уже не раз ранее привлекался к ответственности за совершение ряда преступлений. Он сознался в том, что натворил. В ведомстве уточняют, что теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лунный джаз: волгоградцев зовут в планетарий на звездный концерт
Абоненты Tele2 оценили преимущества интернет-магазина оператора
У Нулевой Продольной Волгограда высадят айву и миндаль
Аэропорт Волгограда стал лауреатом Евразийской премии
В 2018 году в Волгоградской области отремонтируют 250 километров дорог
Под Волгоградом трактор раздавил сборщика лука
На юге Волгограда «девятка» сбила двоих дорожных рабочих: один скончался
На алюминиевом заводе Волгограда загорелись нефтепродукты: рабочий получил ожоги
Галина Хорошева станет почетным гражданином Волгоградской области
Объем производства волгоградских машиностроителей вырос на 2,7 миллиарда
В Волгограде дорогу к ЖК Европейский восстановят до конца октября
В Волгограде пластического хирурга, осужденного за смерть пациентки, все-таки взяли под стражу
Волгоградцев приглашают на презентацию обновленных KIA CEED и KIA CERATO
Новый врио главы Астраханской области Сергей Морозов: Обещаю преумножать достижения
Вы - лучшие! И трамвай этот - лучший!: Тодоровский поблагодарил волгоградцев за помощь в съемках фильма
Скотина на дороге: на астраханской трассе из-за коровы погибли два человека