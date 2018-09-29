Пьяный волгоградец выбросил с третьего этажа щенка овчарки

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-29T11:54:01+03:00

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Как можно целенаправленно убить плюшевого щенка? Маленькой овчарке было всего 4,5 месяца, а бездушный хозяин выбросил ее с третьего этажа.

Случилось это вечером 28 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда. В семье, где жила собачка, вспыхнула ссора. Выпивший 40-летний мужчина крепко поругался со своей супругой. В порыве гнева он схватил овчарку и выскочил на балкон (а живет семья на третьем этаже многоэтажки). Пока женщина кричала, муж бросил щенка вниз. К сожалению, собака погибла практически сразу.

Но с рук волгоградцу такое не сойдет. На него уже написали заявление в полицию. И как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, дознаватели райотдела полиции уже завели на мужчину уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель».

К слову, этот душегуб уже не раз ранее привлекался к ответственности за совершение ряда преступлений. Он сознался в том, что натворил. В ведомстве уточняют, что теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.