У Нулевой Продольной Волгограда высадят айву и миндаль

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-29T11:18:18+03:00

Вот так будут выглядеть унылые сегодня клумбы под мостом через волгу. Фото администрации Волгограда.

Несколько тысяч деревьев и кустарников украсят склон по улице Землянского

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Наконец-то пустынный и неприглядный склон по улице Землянской (от ТРЦ «Европа Сити Молл» до рокадной дороги) превратится в цветущий сад. Причем не в переносном, а в прямом смысле. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, в ближайший месяц здесь планируют высадить несколько тысяч кустарников и деревьев. Преобразятся и клумбы под «танцующим» мостом.

Специалисты «Волгоградзеленхоза» уже подготовили к высадке молодые саженцы. К счастью, сегодня сажают уже не тополя. На этом склоне высадят саженцы клена, жимолости татарской, миндаля, айвы и других растений, адаптированных к местному климату. Весь этот посадочный материал вырастили в волгоградском «Горпитомнике».

- Помимо Центрального района растения из горпитомника будут высажены в Советском и Тракторозаводском районах, - добавляют в администрации Волгограда.

И напоминают, что параллельно идет реконструкция всей Набережной города. Эта территория тоже кардинально преобразится: появятся новые деревья, лавочки, и у волгоградцев наконец-то будет новая прогулочная зона отдыха - от музея «Россия. Моя история» до парка Победы у стадиона «Волгоград Арена».