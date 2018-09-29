2018-09-29T10:58:55+03:00
Общество

Аэропорт Волгограда стал лауреатом Евразийской премии

Почетное звание наша воздушная гавань заслужила в области региональных перевозок
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото аэропорта Волгограда.Фото аэропорта Волгограда.
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Бесспорно, аэропорт Волгограда благодаря мундиалю преобразился. Это отмечают не только пассажиры и гости Волгограда, но и эксперты. Вчера, 28 сентября, стало известно, что наша обновленная воздушная гавань стала лауреатом Евразийской премии в номинации «Аэропорт года».

На международных конференциях «Развитие региональных аэропортов - 2018» и «Региональная авиация России и СНГ - 2018» волгоградский аэропорт получил свою высокую награду.

- Лауреатов премии отбирают путем объективной оценки измеряемых критериев и качественных характеристик деятельности предприятий, - уточнили «КП-Волгоград» в аэропорту Волгограда.

Проще говоря, оценивают итоги работы за прошлый год, и отмечают тех, кто достиг выдающихся результатов.

Аэропорт Волгограда, благодаря ЧМ-2018, действительно достиг невиданных показателей. Только за июнь 2018-го здесь обслужили 132 тысячи пассажиров, что, безусловно, можно считать абсолютным рекордом по пассажиропотоку и количеству рейсов за один месяц.

Кстати, кроме волгоградской гавани в число лауреатов Евразийской премии также попали аэропорты Челябинска, Воронежа, Оренбурга и Нижнего Новгорода.

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