В 2018 году в Волгоградской области отремонтируют 250 километров дорог

СЕГОДНЯ 10:34 2018-09-29T10:34:35+03:00

За последние 4 года в волгоградские дороги уже закатали более 40 миллиардов рублей.

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Согласитесь, такого масштабного ремонта дорог, какой в Волгоградской области идет второй год подряд, наш регион не видел. По данным обладминистрации до конца 2018-го в порядок приведут 250 километров магистралей. 115 из них - отремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Это, к слову, даже на 12 километров больше, чем в 2017-м. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе администрации региона.

Всего, говорят, за последние 4 года в волгоградские дороги уже закатали порядка 40 миллиардов рублей. За эти деньги привели в нормальное состояние более 1,5 тысячи километров — такой объем работ выполнен впервые с советских времен.

И останавливаться не собираются В планах на будущее - строительство объездной вокруг Волгограда, развитие рокадной дороги, продолжение улицы Электролесовской до Кировского района и строительство транспортно-логистического центра.