Под Волгоградом трактор раздавил сборщика лука

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-29T10:15:22+03:00

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Сельххозработы на полях Волгоградской области еще в разгаре. Фермеры собирают последний урожай. Вот, в Городищенском районе как раз активно идет сбор лука. Именно во время сбора и произошла трагедия: рабочего задавил трактор.

Это случилось на поле у хутора Дмитриевка примерно в семь часов утра. 48-летний водитель управлял трактором «МТЗ-82.1» в составе подборщика лука. Сдавая назад, он не заметил рабочего, который находился сразу за машиной. 42-летний мужчина скончался от полученный травм на месте.

А днем в том же Городищенском районе произошло еще одно ДТП с пострадавшими. 20-летняя девушка за рулем «Хендэ Крета» ехала по дороге у сторону поселка Новый Рогачик и на перекрестке не уступила дорогу водителю «девятки», который двигался по главной. В столкновении три человека получили травмы: оба водителя и 41-летняя пассажирка иномарки. Всех госпитализировали.