На юге Волгограда «девятка» сбила двоих дорожных рабочих: один скончался

СЕГОДНЯ 10:01 2018-09-29T13:42:59+03:00

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Смертельная авария произошла вечером 28 сентября на улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда. Там под колеса легковушки попали двое рабочих. К сожалению, один из них от полученных травм скончался на месте. Ему было только 54 года. Второго 44-летнего рабочего увезли на «скорой» с тяжелыми травмами. Сейчас за его жизнь борются медики.

А случилось это неподалеку от дома №76а. Двое рабочих загоняли на трал дорожный каток, и уже практически завершили работу, когда их на полном ходу сбил 43-летний водитель на своей «девятке». Известно, что рабочие находились на проезжей части без светоотражающих жилетов в темное время суток.

43-летнего водителя легковушки уже задержали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Почему водитель не заметил рабочих?» и «Кто виноват»» - на эти вопросы ответит следствие. Водителя легковушки уже задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», уточнили «КП-Волгоград в ГУ МВД по региону.