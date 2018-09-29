Рабочий получил сильные ожоги на пожаре на алюминиевом заводе в Волгограде

СЕГОДНЯ 09:34 2018-09-29T09:34:50+03:00

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Черные клубы дыма, которые вздымались над Алюминиевым заводом в Волгограде, напугали очевидцев этого ЧП. К месту происшествия ринулись скорые и пожарные. Огонь разгорелся в считанные минуты и охватил уже приличную площадь, когда прибыли спасатели. Оказалось, что загорелась емкость с топливом. Случилось это 28 сентября в 17.43 на улице Шкирятова.

Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Целый час пожарные расчеты тушили огромное пламя и только к 18.40 ликвидировали возгорание. К сожалению, пострадал один из рабочих. Его «скорая» увезла в больницу с сильнейшими ожогами. Причину пожара предстоит установить экспертам.

А в селе Оленье Дубовского района чуть позже - в 22.10 - тоже вспыхнул большой пожар. Там загорелся деревянный ангар, а после огонь перекинулся на сено, которое было сложено рядом. В итоге сгорел и сарай и 50 тонн запасенного на зиму сена.