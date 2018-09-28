2018-09-28T17:49:04+03:00
Общество

Галина Хорошева станет почетным гражданином Волгоградской области

Андрей Бочаров предложил ее кандидатуру на встрече с ветеранами
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Галина Хорошева. Фото: АВОГалина Хорошева. Фото: АВО
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На встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с ветеранами говорили о многом. Обсудили планы на будущее, подготовку к 75-летию Победы, прошедший чемпионат по футболу. Самых активных ветеранов отметили специальными памятными знаками ЧМ-2018. А руководителя Союза содействия укреплению связей разных поколений Галину Хорошеву представили к званию «Почетный гражданин Волгоградской области» за личный вклад в развитие области.

- Галина Ильинична - человек известный, достойный. Человек дела, Человек труда, - отметил губернатор.

Галина Хорошева живет в Волгограде более полувека. После окончания школы стала пионервожатой, постепенно поднялась по карьерной лестнице до секретаря обкома комсомола. Затем была партийная работа. С 1987 года Галина Ильинична занималась социальными вопросами, трижды ее избирали в городской Совет народных депутатов. Среди ее наград - Орден Почета и медаль «За трудовую доблесть».

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