Объем производства волгоградских машиностроителей вырос на 2,7 миллиарда

СЕГОДНЯ 17:14 2018-09-28T17:15:05+03:00

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В канун Дня машиностроителя, который в 2018 году будут отмечать 30 сентября, облпромторг подвел промежуточные итоги работы предприятий отрасли Волгоградской области за первое полугодие. На 16,7 миллиарда рублей продукции произвели машиностроители региона за шесть месяцев 2018 года, при этом объем производства вырос на 2,7 миллиарда рублей. Предприятия отрасли перечислили в областную казну около 1,3 миллиарда рублей налогов - на 13% больше, чем ранее.

Как отмечают в ведомстве, все больше волгоградских предприятий делает ставку на импортозамещение. Таких в регионе уже 55. Почти треть из них - предприятия машиностроения. В первом полугодии 17 волгоградских предприятий отгрузили такой продукции на три с лишним миллиарда рублей. Входят в перечень 26 товаров, которые вполне могут конкурировать с импортными аналогами и пользуются спросом не только в России.