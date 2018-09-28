2018-09-28T16:45:21+03:00
Общество

В Волгограде дорогу к ЖК Европейский восстановят до конца октября

Асфальт по улице Быстрова заново укладывают после того, как проложили новый коллектор
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
Изменить размер текста:

Несколько месяцев жители улицы Быстрова в Кировском районе Волгограда пробираются к домам по буеракам. Некогда нормальную дорогу перекопали. Но с благими намерениями - под асфальтом проложили новый канализационный коллектор (длиной почти два километра), который идет к ЖК «Европейский». Благодаря этому есть шанс найти нового застройщика и завершить этот проблемный долгострой (в который более 1300 человек вложили свыше двух миллиардов рублей, а в итоге остались ни с чем).

После того, как проложили коллектор, приступили к восстановлению дороги. Первым делом сделали участок от улицы Быстрова до Закавказской, сейчас доделывают оставшийся участок. Уже утрамбовывают щебень, после чего приступят к укладке асфальтобетона.

Как идут работы, проверил лично мэр Волгограда Виталий Лихачев. И дал указание закончить все до конца октября.

Также он обсудил с инвестором возможность замены металлических крышек люков на крышки из композитных материалов. Они и не так подвержены коррозии, а главное - их не воруют, а значит, не будет открытых колодцев и тротуары останутся безопасными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Галина Хорошева станет почетным гражданином Волгоградской области
Объем производства волгоградских машиностроителей вырос на 2,7 миллиарда
В Волгограде пластического хирурга, осужденного за смерть пациентки, все-таки взяли под стражу
Волгоградцев приглашают на презентацию обновленных KIA CEED и KIA CERATO
Новый врио главы Астраханской области Сергей Морозов: Обещаю преумножать достижения
Вы - лучшие! И трамвай этот - лучший!: Тодоровский поблагодарил волгоградцев за помощь в съемках фильма
Скотина на дороге: на астраханской трассе из-за коровы погибли два человека
С 9 октября изменится расписание шести волгоградских электричек
Три тысячи рублей за счастливый билет: волгоградский Метротрам разыграет призы
Дал покататься: полиция вернула сердобольному волгоградцу машину
Банк «Возрождение» обновил парк банкоматов в 67 городах присутствия
В Волгограде двоим бутлегерам дали четыре года на двоих
Роспотребнадзор запускает для волгоградцев горячую линию по гриппу
Новый глава Астраханской области Сергей Морозов провел первую рабочую встречу
Под Волгоградом водитель на иномарке сбил бабушку, отвез ее в больницу и сбежал
Волгоградец сдал полиции схрон: гранаты, мины и пулемет
В Волгоградской области на пожаре погиб 56-летний мужчина
С танцующего моста в Волгу упал 24-летний волгоградец
Под Волгоградом полицейские-поисковики нашли останки трех офицеров НКВД
"Скорая проехать не могла": волгоградцы дождались ремонта внутриквартального проезда, которого добивались несколько лет
На Центральном рынке Волгограда будет зажигать «Бабье лето»
Волгоградцам рассылают долговые квитанции за тепло
Ваши копейки - жизнь Артема: у волгоградцев собирают мелочь на лечение 13-летнего мальчика
Волгоградку вывезли в поле, связали и изнасиловали у сломанного мотоцикла
По порядку становись: в октябре в Волгоградской области пройдет пробная перепись населения
На вокзале в Волгограде устроят выставку локомотивов
В Волгограде спортсмена поймали с посылкой анаболиков