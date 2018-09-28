В Волгограде дорогу к ЖК Европейский восстановят до конца октября

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-28T16:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько месяцев жители улицы Быстрова в Кировском районе Волгограда пробираются к домам по буеракам. Некогда нормальную дорогу перекопали. Но с благими намерениями - под асфальтом проложили новый канализационный коллектор (длиной почти два километра), который идет к ЖК «Европейский». Благодаря этому есть шанс найти нового застройщика и завершить этот проблемный долгострой (в который более 1300 человек вложили свыше двух миллиардов рублей, а в итоге остались ни с чем).

После того, как проложили коллектор, приступили к восстановлению дороги. Первым делом сделали участок от улицы Быстрова до Закавказской, сейчас доделывают оставшийся участок. Уже утрамбовывают щебень, после чего приступят к укладке асфальтобетона.

Как идут работы, проверил лично мэр Волгограда Виталий Лихачев. И дал указание закончить все до конца октября.

Также он обсудил с инвестором возможность замены металлических крышек люков на крышки из композитных материалов. Они и не так подвержены коррозии, а главное - их не воруют, а значит, не будет открытых колодцев и тротуары останутся безопасными.