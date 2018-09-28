2018-09-28T16:09:31+03:00
Авто

Волгоградцев приглашают на презентацию обновленных KIA CEED и KIA CERATO

Гости праздника смогут пройти тест-драйв, получить профессиональную консультацию и поучаствовать в мастер-классах
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6 октября в 11.30 официальный дилер KIA ООО «А.С.-Авто» приглашает волгоградцев на презентацию 2-х обновленных моделей KIA: KIA CEED и KIA CERATO! Гости праздника смогут первыми оценить преимущества обновленных автомобилей KIA CEED и KIA CERATO, пройти тест-драйв, получить профессиональную консультацию менеджеров отдела продаж.

Волгоградцев ждут множество приятных сюрпризов, мастер классы для всей семьи, выступление танцевального коллектива «Арабески», маленьких гостей ждут аниматоры, аквагрим. Также всех гостей ждут угощения!

Праздник пройдет 6 октября в Дилерском центре KIA «А.С.-Авто» по адресу ш. Авиаторов, 11 в 11.30. Запись на мероприятие по телефону:+7 (8442) 602-333 или на сайте www.asauto.kia.ru

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