Новый врио главы Астраханской области Сергей Морозов: Обещаю преумножать достижения
Представить нового руководителя Астраханской области в регион приехал полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Встречали высоких гостей в большом зале администрации с аншлагом, какого давно здесь не помнят: собрались самые известные представители власти, бизнеса, политических партий, общественных движений, религиозных конфесий и СМИ. Сама церемония представления длилась всего девять минут.
Устинов выразил уверенность, что Сергей Морозов не подведёт президента страны, который выразил ему высокое доверие, и оправдает ожидания жителей Астраханской области. После чего поблагодарил бывшего главу Александра Жилкина за добросовестный многолетний труд.
- Не сомневаюсь, что значительный государственный опыт и прочные знания крепкого управленца, хозяйственника будут востребованы в его дальнейшей практической работе, - отметил полпред президента и зал взорвался аплодисментами.
Сорвал аплодисменты и сам Сергей Морозов, который назвал Астраханскую область - «наш регион», и также произнес теплые слова о своем предшественнике.
- Хочу вас заверить, что достижения Астраханской области будут преумножены, - пообещал новый руководитель Астраханской области Жилкину.
В свою очередь сам Сан Саныч еще раз поблагодарил коллег и земляков за совместную работу, а Морозова предупредил:
- Астраханский край — душевный, но он имеет свой менталитет, свои традиции, люди по-южному вспыльчивые. Но вы увидите — они умеют работать.