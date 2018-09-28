Новый врио главы Астраханской области Сергей Морозов: Обещаю преумножать достижения

СЕГОДНЯ 15:28 2018-09-28T15:30:14+03:00

Сергей Морозов пообещал, что будет "служить людям". Фото с сайта ФТС.

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Представить нового руководителя Астраханской области в регион приехал полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Встречали высоких гостей в большом зале администрации с аншлагом, какого давно здесь не помнят: собрались самые известные представители власти, бизнеса, политических партий, общественных движений, религиозных конфесий и СМИ. Сама церемония представления длилась всего девять минут.

Устинов выразил уверенность, что Сергей Морозов не подведёт президента страны, который выразил ему высокое доверие, и оправдает ожидания жителей Астраханской области. После чего поблагодарил бывшего главу Александра Жилкина за добросовестный многолетний труд.

- Не сомневаюсь, что значительный государственный опыт и прочные знания крепкого управленца, хозяйственника будут востребованы в его дальнейшей практической работе, - отметил полпред президента и зал взорвался аплодисментами.

Сорвал аплодисменты и сам Сергей Морозов, который назвал Астраханскую область - «наш регион», и также произнес теплые слова о своем предшественнике.

- Хочу вас заверить, что достижения Астраханской области будут преумножены, - пообещал новый руководитель Астраханской области Жилкину.

В свою очередь сам Сан Саныч еще раз поблагодарил коллег и земляков за совместную работу, а Морозова предупредил:

- Астраханский край — душевный, но он имеет свой менталитет, свои традиции, люди по-южному вспыльчивые. Но вы увидите — они умеют работать.