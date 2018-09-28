Вы - лучшие! И трамвай этот - лучший!: Тодоровский поблагодарил волгоградцев за помощь в съемках фильма

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-28T15:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

После десятидневного путешествия в Таганрог в волгоградское депо №2 вернулся наш красно-желтый трамвайчик «Татра Т3». Этот двухдверный вагон чешского производства стал участником нового художественного фильма, который снимает Валерий Тодоровский. Для воссоздания атмосферы 70-х годов прошлого века режиссеру как раз не хватало вот такого раритетного трамвая. После неудачных поисков в Ростовской области, он нашел нужный ему вагон в Волгограде. И остался доволен тем, как наши работники МУП «Метроэлектротранса» сохранили легендарный трамвай.

«Ребята! Волгоградцы! Спасибо! Вы лучшие! И трамвай этот - лучший! Ура! Будьте здоровы и счастливы! Валера Тодоровский», - такие слова благодарности за быструю доставку и участие в съемочном процессе написал автор картины прямо на потолке вагона.

- Автограф режиссера мы обязательно сохраним, поместив его под оргстекло для сохранности, - уверяет руководство МУП «Метроэлектротранс».

Как рассказали «КП-Волгоград» на предприятии, трамваю в Таганроге временно присвоили новый номер - «5». Согласно сценарию, этот вагон курсирует по Одессе по маршруту «Автовокзал»- «ж-д Вокзал «Аркадия».

Кстати, после съемок в трамвае остались и другие надписи «советских времен», которые гласят: «Штраф за безбилетный проезд и провоз багажа составляет 1 рубль».

Легентарную "Татру" возили в Таганрог на съемки. Фото администрации Волгограда.

- Впереди у трамвая технический осмотр, после чего он вернется на линию, - добавляют на предприятии.