2018-09-28T14:43:42+03:00
Происшествия

Скотина на дороге: на астраханской трассе из-за коровы погибли два человека

Пастуха ждет наказание
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Иномарка сначала врезалась в корову, а потом во встречное авто. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Иномарка сначала врезалась в корову, а потом во встречное авто. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Изменить размер текста:

Два человека погибли, еще трое - в шоковом состоянии. А все из-за скотины на астраханской дороге. Дело в том, что виновницей жуткого ДТП на трассе «Астрахань - Элиста - Ставрополь», стала корова.

Это случилось ночью 28 сентября на 87-м километре трассы. 28-летний мужчина - гражданин Казахстана - ехал га своей «Toyota Highlander» не очень быстро, но все равно не смог затормозить перед внезапно выбежавшей на дорогу коровой. Он врезался в рогатую на полном ходу. От удара его машину отбросило на встречную полосу, по которой на беду ехала «Daewoo Nexia».

«Toyota» влетела во встречную иномарку буквально лоб в лоб. Машины вдребезги. 58-летний водитель «Daewoo Nexia» (житель города Черкесска) и его 21-летний пассажир, который в момент аварии сидел слева на заднем сидении, от полученных травм скончались на месте. Ещё два пассажира автомобиля - иностранцы в возрасте 27 и 29 лет - отделались шоком и ссадинами.

Гаишники уже установили личность погонщика, который должен был следить за коровами в ту ночь. Им оказался 47-летний местный житель.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, пастуха уже оштрафовали за нарушение ПДД.

- Информацию о факте бесконтрольного выпаса направили также в органы местного самоуправления, - уточняют в ведомстве.

Теперь следователям ОМВД России по Наримановскому району предстоит провести процессуальную проверку и дать оценку действиям (бездействию) пастуха. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Галина Хорошева станет почетным гражданином Волгоградской области
Объем производства волгоградских машиностроителей вырос на 2,7 миллиарда
В Волгограде дорогу к ЖК Европейский восстановят до конца октября
В Волгограде пластического хирурга, осужденного за смерть пациентки, все-таки взяли под стражу
Волгоградцев приглашают на презентацию обновленных KIA CEED и KIA CERATO
Новый врио главы Астраханской области Сергей Морозов: Обещаю преумножать достижения
Вы - лучшие! И трамвай этот - лучший!: Тодоровский поблагодарил волгоградцев за помощь в съемках фильма
С 9 октября изменится расписание шести волгоградских электричек
Три тысячи рублей за счастливый билет: волгоградский Метротрам разыграет призы
Дал покататься: полиция вернула сердобольному волгоградцу машину
Банк «Возрождение» обновил парк банкоматов в 67 городах присутствия
В Волгограде двоим бутлегерам дали четыре года на двоих
Роспотребнадзор запускает для волгоградцев горячую линию по гриппу
Новый глава Астраханской области Сергей Морозов провел первую рабочую встречу
Под Волгоградом водитель на иномарке сбил бабушку, отвез ее в больницу и сбежал
Волгоградец сдал полиции схрон: гранаты, мины и пулемет
В Волгоградской области на пожаре погиб 56-летний мужчина
С танцующего моста в Волгу упал 24-летний волгоградец
Под Волгоградом полицейские-поисковики нашли останки трех офицеров НКВД
"Скорая проехать не могла": волгоградцы дождались ремонта внутриквартального проезда, которого добивались несколько лет
На Центральном рынке Волгограда будет зажигать «Бабье лето»
Волгоградцам рассылают долговые квитанции за тепло
Ваши копейки - жизнь Артема: у волгоградцев собирают мелочь на лечение 13-летнего мальчика
Волгоградку вывезли в поле, связали и изнасиловали у сломанного мотоцикла
По порядку становись: в октябре в Волгоградской области пройдет пробная перепись населения
На вокзале в Волгограде устроят выставку локомотивов
В Волгограде спортсмена поймали с посылкой анаболиков