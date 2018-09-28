Скотина на дороге: на астраханской трассе из-за коровы погибли два человека

СЕГОДНЯ 14:43 2018-09-28T14:43:42+03:00

Иномарка сначала врезалась в корову, а потом во встречное авто. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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Два человека погибли, еще трое - в шоковом состоянии. А все из-за скотины на астраханской дороге. Дело в том, что виновницей жуткого ДТП на трассе «Астрахань - Элиста - Ставрополь», стала корова.

Это случилось ночью 28 сентября на 87-м километре трассы. 28-летний мужчина - гражданин Казахстана - ехал га своей «Toyota Highlander» не очень быстро, но все равно не смог затормозить перед внезапно выбежавшей на дорогу коровой. Он врезался в рогатую на полном ходу. От удара его машину отбросило на встречную полосу, по которой на беду ехала «Daewoo Nexia».

«Toyota» влетела во встречную иномарку буквально лоб в лоб. Машины вдребезги. 58-летний водитель «Daewoo Nexia» (житель города Черкесска) и его 21-летний пассажир, который в момент аварии сидел слева на заднем сидении, от полученных травм скончались на месте. Ещё два пассажира автомобиля - иностранцы в возрасте 27 и 29 лет - отделались шоком и ссадинами.

Гаишники уже установили личность погонщика, который должен был следить за коровами в ту ночь. Им оказался 47-летний местный житель.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, пастуха уже оштрафовали за нарушение ПДД.

- Информацию о факте бесконтрольного выпаса направили также в органы местного самоуправления, - уточняют в ведомстве.

Теперь следователям ОМВД России по Наримановскому району предстоит провести процессуальную проверку и дать оценку действиям (бездействию) пастуха. По результатам проверки примут процессуальное решение.