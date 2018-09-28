2018-09-28T14:09:48+03:00
Общество

С 9 октября изменится расписание шести волгоградских электричек

График меняется из-за ремонтно-путевых работ на перегоне Котлубань
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Расписание изменится временно - на 12 дней, пока идет ремонт перегона.Расписание изменится временно - на 12 дней, пока идет ремонт перегона.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока еще позволяет теплая погода, все торопятся завершить ремонтные работы. Приволжская железная дорога тоже запланировала провести ремонтно-путевые работы на перегоне Котлубань - БлокПост 1042 километр. В связи с этим на двенадцать дней - с 9 по 21 октября - изменится расписание шести электричек.

В частности, изменится график движения следующих пригородных поездов:

- Волгоград-1–Шпалопропитка

- Волгоград-1 – Котельниково

- Волгоград-1 – Арчеда – Волгоград-1

- Петров Вал – Качалино – Петров Вал

- Волгоград-1 – Качалино – Волгоград-1

И Волгоград-1 – Суровикино.

С детальным расписанием можно ознакомиться на сайте «Волгоградпригород».

Кроме того, с 16 октября 2018 года и до ввода нового графика частично изменяется расписание следующим пригородным поездам:

- Петров Вал - Камышин-1 (ежедневно), отправление в 6.30, прибытие в 7.05\

- Камышин-1 - Петров Вал (ежедневно), отправление в 8.35, прибытие в 9.13

- Петров Вал - Камышин-1 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), отправление в 16.20 , прибытие в 16.55

- Камышин-1- Петров Вал (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), отправление в 17.40, прибытие в 18.18

- Петров Вал - Камышин-1 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), отправление в 18.50, прибытие в 19.25

- Камышин-1- Петров Вал (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), отправление в 20.20, прибытие в 20.59.

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