С 9 октября изменится расписание шести волгоградских электричек
Пока еще позволяет теплая погода, все торопятся завершить ремонтные работы. Приволжская железная дорога тоже запланировала провести ремонтно-путевые работы на перегоне Котлубань - БлокПост 1042 километр. В связи с этим на двенадцать дней - с 9 по 21 октября - изменится расписание шести электричек.
В частности, изменится график движения следующих пригородных поездов:
- Волгоград-1–Шпалопропитка
- Волгоград-1 – Котельниково
- Волгоград-1 – Арчеда – Волгоград-1
- Петров Вал – Качалино – Петров Вал
- Волгоград-1 – Качалино – Волгоград-1
И Волгоград-1 – Суровикино.
С детальным расписанием можно ознакомиться на сайте «Волгоградпригород».
Кроме того, с 16 октября 2018 года и до ввода нового графика частично изменяется расписание следующим пригородным поездам:
- Петров Вал - Камышин-1 (ежедневно), отправление в 6.30, прибытие в 7.05\
- Камышин-1 - Петров Вал (ежедневно), отправление в 8.35, прибытие в 9.13
- Петров Вал - Камышин-1 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), отправление в 16.20 , прибытие в 16.55
- Камышин-1- Петров Вал (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), отправление в 17.40, прибытие в 18.18
- Петров Вал - Камышин-1 (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), отправление в 18.50, прибытие в 19.25
- Камышин-1- Петров Вал (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), отправление в 20.20, прибытие в 20.59.