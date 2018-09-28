Три тысячи рублей за счастливый билет: волгоградский Метротрам разыграет призы

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-28T13:54:06+03:00

Важно сохранять билеты в течение недели. Выбирать три счастливых билета будут каждый вторник Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

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Волгоградцы, которые предпочитают передвигаться по городу на трамваях и троллейбусах, в ближайшие месяцы могут неплохо выиграть. Дело в том, что МУП «Метроэлектротранс» запускает беспрецедентную акцию под названием «Приз».

Что разыгрывают? Главный приз - три тысячи рублей. Причем получат денежный приз три счастливчика. Выбирать тройку победителей будут каждую неделю.

Кто может принять участие в розыгрыше? Абсолютно каждый пассажир Метротрама, который ездит на трамваях и троллейбусах. Причем неважно, как вы рассчитываетесь: за наличный или безналичный расчет – по транспортной, банковской карте, или вы пользуетесь общегражданской транспортной картой с электронным проездным. Главное - наличие билета за проезд.

И еще важное условие - надо хранить билеты за неделю до объявления выигрышных номеров. Определять победителей будут каждый вторник путем случайного выбора.

Акция продлится с 1 октября по 23 декабря 2018 года.

НА ЗАМЕТКУ

Информация о выигрышных номерах размещается на сайте МУП «Метроэлектротранса», а также в пунктах пополнения транспортных карт на станциях скоростного трамвая «Площадь Ленина», «Комсомольская», «Пионерская».

Денежный приз можно получить в течение 7 дней после опубликования выигрышных номеров, предъявив билет.