2018-09-28T13:14:13+03:00
Происшествия

Дал покататься: полиция вернула сердобольному волгоградцу машину

19-летний парень одолжил «Приору» друзьям, а те пропали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В полицию Дзержинского района Волгограда пришел расстроенный 19-летний парень. Молодой человек рассказал, что у него украли «Ладу Приору». Точнее даже не украли, а взяли и не вернули.

Еще месяц назад к парню обратились за помощью два товарища. Ну, как товарища, - знакомые. Попросили у него машину, мол, надо срочно куда-то съездить. Парень долго не соглашался, но потом отдал им ключи. Машину знакомые обещали вернуть вечером того же дня. Но ни на следующий день, ни через неделю, «Ладу» хозяину так и не вернули. И перестали отвечать на телефон. В течение месяца автовладелец пытался связаться и найти этих обманщиков, но безуспешно. И только, отчаявшись, пошел в полицию.

Угонщиков нашли довольно быстро. Ими оказались два 20-летних волгоградца. Отрицать свою вину не стали, и сразу вернули владельцу его машину, к счастью, в целости и сохранности.

Но наказания забывчивым парням уже не избежать. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на них завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». И грозит им теперь до 5 лет лишения свободы. Их уже взяли под стражу.

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