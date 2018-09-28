Банк «Возрождение» обновил парк банкоматов в 67 городах присутствия

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-28T12:28:18+03:00

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В банке «Возрождение» завершилась программа реновации банкоматов, в ходе которой было заменено 98 и обновлено 28 устройств самообслуживания в 67 городах присутствия Банка. Замена устройств была произведена в кратчайшие сроки — за 54 дня. Программа направлена на повышение качества обслуживания клиентов Банка.

Установленные банкоматы являются аппаратами последнего поколения. На устройствах клиенты могут не только проводить традиционные операции — снимать или вносить наличные, но и осуществлять платежи и переводы, открывать и пополнять вклады и накопительные счета, а также осуществлять любые переводы между счетами и картами. Кроме того, клиентам — юридическим лицам доступна самоинкассация — пополнение расчетного счета в режиме онлайн.

В настоящее время региональная сеть банка «Возрождение» насчитывает более 750 устройств. По итогам программы реновации обновлена банкоматная сеть в 45 городах Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Выборге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Туле, Петрозаводске, Саранске, Мурманске, Магадане, Анапе, Краснодаре, Новороссийске, Волгограде, Волжском, Ростове-на-Дону, Цимлянске, Ставрополе, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Минеральных Водах.

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