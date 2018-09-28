В Волгограде двоим бутлегерам дали четыре года на двоих

СЕГОДНЯ 11:16 2018-09-28T11:16:44+03:00

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В Волгограде на скамье подсудимых оказались два «бизнесмена». Мужчина решили заработать на продаже спиртного. Вот только спиртное выбрали подпольное и небезопасное.

Как следует из приговора, эти волгоградцы прикупили у таких же «барыг» более 4 тысяч бутылок паленой водки. Причем этикетки на бутылках были известных торговых марок, но, конечно, без каких-либо товарно-сопроводительных документов и сертификатов соответствия. Часть бутылок - с липовыми акцизными марками. Ущерб, который эти бутлегеры нанесли правообладателям торговых марок оценили в 4 миллиона рублей.

Поймали «бизнесменов» сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Волгограду. А расследование вели специалисты СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. На них завели уголовное дело по двум статьям «приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и «незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба». Прокуратура утвердила им обвинительное заключение, а суд Красноармейского района дал каждому 2,1 года колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.