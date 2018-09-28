Роспотребнадзор запускает для волгоградцев горячую линию по гриппу

СЕГОДНЯ 11:01 2018-09-28T11:01:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице похолодало и в поликлиники Волгоградской области уже начали выстраиваться очереди первых простуженных. Параллельно, медики активно вакцинируют пока еще здоровых волгоградцев от гриппа, чтобы снизить риски эпидемии. И, как обычно, у людей возникает масса вопросов по этому поводу: куда бежать за вакциной, где привиться, кому пожаловаться, если вдруг… Поэтому традиционно в это время в региональном управлении Роспотребнадзора запускают тематическую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

В этом году «горячая линия» будет проходить с 1 по 15 октября.

- Вам расскажут и о составе вакцин, и где сделать прививку, кому они положены бесплатно, как детям совместить прививки против гриппа с другими прививками, и не только об этом, - уточняют «КП-Волгоград» в областном ведомстве.

«Горячая линия» будет работать в рабочие дни - с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.00) по телефонам:

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области: 8-8442-24-36-43 и 8-8442-24-36-34.

- консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»: 8(8442) 37-47-38 и 8(8442) 37-47-09.