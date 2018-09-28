2018-09-28T10:55:22+03:00
Общество

Новый глава Астраханской области Сергей Морозов провел первую рабочую встречу

Губернатор первым делом встретился с главой «Газпрома»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня, 28 сентября, в Астрахани только состоится официальная передача дел от Александра Жилкина теперь уже новому (но пока с приставкой «врио») губернатору региона Сергею Морозову, а последний уже успел провести первую рабочую встречу. Еще находясь в Москве, Морозов успел встретиться с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Обсудили перспективы газификации региона в ближайшую пятилетку. В первую очередь — в сельской местности.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации региона, главы договорились актуализировать генеральную схему газификации и газоснабжения Астраханской области. Договорились также развивать сеть газозаправочных станций.

Напомнили, что на данный момент уже ведёт строительство АГНКС в городе Нариманове, в планах еще четыре станции - в Астрахани и Ахтубинске, посёлке Аксарае и селе Сеитовка.

- Алексей Миллер и Сергей Морозов также договорились о расширении программы «Газпром — детям» на территории региона, - добавили в администрации.

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