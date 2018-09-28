2018-09-28T10:10:32+03:00
Происшествия

Под Волгоградом водитель на иномарке сбил бабушку, отвез ее в больницу и сбежал

А в Волгограде под колеса попала 63-летняя пенсионерка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Редкий случай, когда сводки полиции не пестрят жуткими авариями. За минувшие сутки 27 сентября произошло всего три ДТП с пострадавшими. К счастью, все живы. И опять по закону парных случаев две аварии похожи почти, как под копирку. Под колесами оказались сразу две пенсионерки: одну - 66-летнюю - сбил в Дубовке 58-летний водитель на «Рено Дастер», вторую (63 года) - 34-летний водитель «Лада-211440» на улице Неждановой в Советском районе Волгограда. Обе женщины переходили дорогу в неположенном месте, обе угодили под машины, обоих водители самостоятельно увезли в больницу.

Только вот закончились эти аварии по-разному. В Волгограде водитель оказался более ответственным, он не только отвез пострадавшую в больницу, но и дождался правоохранителей, которым рассказал подробности случившегося. А вот в Дубовке водитель первую помощь то оказал, но из больницы сбежал, как только передал бабушку медикам. Сейчас его ищет полиция.

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