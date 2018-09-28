Волгоградец сдал полиции схрон: гранаты, мины и пулемет

СЕГОДНЯ 09:47 2018-09-28T09:51:38+03:00

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На удочку сотрудников регионального УФСБ попался 51-летний волгоградец. У него при обыске полиция нашла в гараже более 2,2 кило пороха. Завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В ходе расследования выяснилось, что это у мужчины помимо пороха есть еще незаконное оружие времен Великой Отечественной войны. Волгоградец сам признался на допросе и сам указал место схрона.

Накануне правоохранители вместе с сотрудниками инженерно-саперного подразделения Росгвардии исследовали участки, где по словам мужчины он зарыл оружие. Оказалось, у него два «тайника» - в Советском районе Волгограда и в Краснослободске. «Коллекцию» изъяли приличную: из схронов достали: две противотанковые и наступательная гранаты, ручная кумулятивная противотанковая мина немецкого производства, ручной пулемет ZB-26, относящий к боевому длинноствольному нарезному огнестрельному оружию. Как подтвердили эксперты-криминалисты ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, все боеприпасы - времен ВОВ.

Все боеприпасы вмерен ВОВ.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В процессе расследования уголовного дела будет учтен факт добровольной выдачи оружия, - говорят «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

И напоминают, что лица, добровольно выдавшие полиции оружие и боеприпасы (если в их действиях не содержится признаков иного состава преступления), освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение запрещенных предметов.