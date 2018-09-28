2018-09-28T09:32:30+03:00
Происшествия

В Волгоградской области на пожаре погиб 56-летний мужчина

Хозяин сгорел вместе с домом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С осенними холодами участились и пожары в Волгоградской области. Чаще всего из-за неправильной эксплуатации печей и замкнувшей электропроводки когда включают обогреватели. Вот и минувшая ночь выдалась в волгоградских спасателей горячая. В час ночи поступило сообщение о пожаре в СНТ «Дзержинец» Тракторозаводского района Волгограда. Там полностью сгорела деревянная сторожка. Когда спасатели приехали к месту ЧП, уже рухнула даже кровля. И только по счастливой случайности никто не пострадал. А виной всему стало короткое замыкание проводки.

А вот в Котовском районе спасти мужчину не удалось. Тревожное сообщение поступило от жителей села Моисеево примерно в три часа ночи. Люди рассказали, что полыхает соседский дом по улице Кирова. Пожарные за двадцать минут потушили возгорание, но спасти хозяина жилища, не успели. 56-летний мужчина погиб. Причину еще устанавливают эксперты.

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