С танцующего моста в Волгу упал 24-летний волгоградец

27 Сент. 23:33 2018-09-27T23:39:33+03:00

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ЧП случилось в Волгограде примерно в семь вечера 27 сентября. Очевидцы обратили внимание на молодого парня, который стоял на краю "танцующего моста" через Волгу. Еще минута и он сорвался вниз. Люди, которые стали невольными свидетелями, тот час же вызвали спасателей и полицию.

К счастью, службы сработали оперативно, и парня достали из воды еще живым. Правда, состояние его оценивают, как очень тяжелое. Признаются, высота, с которой он сорвался, большая. Шансов немного, но сейчас за его жизнь борются медики. А правоохранители, тем временем, разбираются в обстоятельствах случившегося.

Известно о пострадавшем пока немного. Молодой человек - житель Волгограда, ему 24 года. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в правоохранительных органах региона. На мосту в том месте, где это произошло, нашли его паспорт. А вот остальные события этого ЧП еще предстоит выяснить.