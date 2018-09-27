Под Волгоградом полицейские-поисковики нашли останки трех офицеров НКВД

27 Сент. 22:29 2018-09-27T22:29:49+03:00

В окопе рядом с останками офицеров нашли их личные вещи и оружие. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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На территории Городищенского района Волгоградской области работают поисковики. Да не простые. Все они полицейские из числа сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области и ГУ МВД России по Ростовской области, которые входят в поисковые отряды «Безымянная высота» и «Дон». Вместе с ветеранами ОВД они приехали сюда на выездную экспедицию. И вот она редкая находка, ради которой эти небезразличные люди собираются: они нашли останки трех защитников Сталинграда.

27 сентября они нашли останки воинов вблизи хутора Донской. Эти солдаты погибли на боевых позициях времен Великой Отечественной войны. Имена этих защитников еще предстоит выяснить. Сейчас этим вопросом занимаются сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва», экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области. Но предположительно эти погибшие были офицерами войск НКВД.

В окопе рядом с офицерами нашли их личные вещи и оружие - два пистолета системы «Наган», автомат ППШ, полуистлевший партбилет, офицерские планшеты и солдатский медальон.