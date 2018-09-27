"Скорая проехать не могла": волгоградцы дождались ремонта внутриквартального проезда, которого добивались несколько лет

27 Сент. 20:44 2018-09-27T20:59:23+03:00

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После избрания главой Волгограда Виталию Лихачеву совсем на месте не сидится. Каждый день мэр «осматривает владения». В четверг свою рабочую поездку посвятил дворам, которые ремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Посмотрел качество работ во дворах Дзержинского и Советского районов. В общем-то, подрядчик и жители с работой справляются сами, но внимание администрации им приятно. Заодно выпросили у мэра саженцы катальпы и сосны, и ремонт еще одной дороги.

На Восточно-Казахстанской, 6 ремонт уже в завершающей стадии. По двору уже приятно передвигаться и пешеходам, и автомобилистам – большую часть уже заасфальтировали, а тротуары и проход на детскую площадку вымостили плиткой. Осталось закатать в асфальт еще несколько проездов. К счастью, подземные коммуникации успели заменить до того, как начали делать дорогу. Во дворе уложили 270 метров новых коммунальных сетей.

На Восточно-Казахстанской улице в ремонтируемых дворах уже все в плитке и асфальте.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сейчас под окнами жильцов активно пилят деревья. Старые уже высотой с 9-этажный дом, и в случае урагана грозят упасть на людей и припаркованные во дворе машины. Где-то убирают ветки, а некоторые деревья спиливают совсем. Взамен жители хотят посадить новые елочки. Лихачев пообещал прислать саженцы из «Горпитомника».

Подумали и о карманах для автомобилистов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

На улице Шефской, 86 в Советском районе ремонту двора радуются еще больше. Помимо детской площадки и тротуаров жильцы получили новую дорогу. Добивались ее с десяток лет. Раньше сюда не могли проехать ни «скорые», ни пожарные машины. Да и самим жильцам на легковушках развернуться было негде.

На Шефской будет новый внутриквартальный проезд.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А скамейки и детскую площадку уже установили.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Площадку для детей сделали на месте, где у жителей были старые погреба. Ими уже давно никто не пользовался, зато рисковали туда свалиться многие. Один раз в этот погреб упал ребенок. Теперь площадку закатали в асфальт. А у молодых жителей дома появилось место для прогулки с детьми – теперь во дворе своя площадка.

Дорогу и тротуары заасфальтировать подрядчик обещает к понедельнику. Сделают и еще одну внутриквартальную дорогу неподалеку от этого двора.