На Центральном рынке Волгограда будет зажигать «Бабье лето»

27 Сент. 18:46 2018-09-27T20:00:22+03:00

На рынке будет задорно, как на ярмарке. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Похоже, Центральный рынок Волгограда городские власти решили превратить в постоянно действующую концертную площадку и самый настоящий культурный центр. На прошлой неделе там устроили шахматный турнир, а в последние выходные сентября на рыночной площади пройдет концерт. Развлекать публику плясовыми и задушевными народными песнями, а также популярными эстрадными хитами будет ансамбль самодеятельности под названием «Бабье лето». Пройдет концерт во внутреннем дворике Центрального рынка с 12.00 до 15.00 в воскресенье, 30 сентября.

Кстати, три вокалистки «Бабьего лета» принимали участие в телевизионной «Битве хоров» и дошли до финала. Так что приходите послушать наших звезд, а заодно и за продуктами на рынок.

В культурной программе последних дней сентября в Волгограде немало интересного. Смотрите, куда еще пойти в выходные.