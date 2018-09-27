Волгоградцам рассылают долговые квитанции за тепло

СЕГОДНЯ 17:54 2018-09-27T17:54:11+03:00

В конце сентября «Концессии теплоснабжения» выпустили долговые квитанции. Что делать тем, кто их получил

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В конце сентября многие волгоградцы обнаружили в своих почтовых ящиках очередные «письма счастья» - «Концессии теплоснабжения» выставили квитанции по долгам за отопление и горячую воду. В отличие от обычной платежки, где указана вся сумма долга за жилищно-коммунальные услуги, в этой указана только сумма задолженности перед одной ресурсноснабжающей компанией.

Если вы получили такую квитанцию и долг у вас действительно имеется, ее лучше оплатить, а не ждать, когда ваши банковские счета арестуют судебные приставы. Ведь в таком случае, придется платить еще и судебные издержки, и исполнительский сбор.

- Это удобный способ погасить долги по частям, - отмечают в компании.

Деньги по этой квитанции пойдут напрямую ресурсоснабжающей организации, минуя счета управляющих компаний.

Если все счета за коммуналку у вас оплачены, а долговая квитанция все же пришла, или вы не согласны с выставленной в счете суммой, нужно прийти с документами об оплате на участки по работе с населением ИВЦ ЖКХ и ТЭК (адреса и график работы).