2018-09-27T17:52:58+03:00
Общество

Ваши копейки - жизнь Артема: у волгоградцев собирают мелочь на лечение 13-летнего мальчика

Волгоград присоединится к акции «Чья-то жизнь — уже не мелочь!»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Вот такие копилки будут стоять в ТРЦ 13 и 14 октября. Не проходите мимо! Фото фонда "Линия жизни"Вот такие копилки будут стоять в ТРЦ 13 и 14 октября. Не проходите мимо! Фото фонда "Линия жизни"
Изменить размер текста:

У каждого из нас есть мелочь в кошельке, а у кого-то и просто в банке на пыльной полке. А ведь, если собрать все эти копейки по всей России, то получится сумма, которая спасет жизнь ребенка. Акцию «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» проводят с 2009 года каждую осень и весну. Собирают накопившиеся у людей копейки. И уже спасли 83 ребенка!

Этой осенью Фонд «Линия жизни» собирает мелочь по всей стране, и в Волгограде в том числе, для 13-летнего Артема Фомичева из Череповца. У мальчика остеосаркома правой большеберцовой кости. Вскоре ему предстоит операция, для которой требуется онкологический раздвижной эндопротез плечевого сустава. Стоит протез 1 251 143 рубля. Давайте поможет Артему и его семье!

13-летнему Артему собирают на сложную операцию.

13-летнему Артему собирают на сложную операцию.

Кстати, помочь можно не только, отдав свою мелочь или копилку. Вы можете

установить банку для мелочи у себя на работе и рассказать об акции друзьям и знакомым. Чем больше людей присоединятся, тем больше деток мы спасем.

ВАЖНО!

Пункты приема мелочи фонда «Линия жизни» будут открыты:

13 октября - в ТЦ «Ворошиловский» (центральный атриум) с 13:00 до 18:00

14 октября - в ТРЦ «Акварель» (внутри около входов ВОЛГА и АХТУБА) с 13:00 до 18:00.

Сделать доброе дело очень просто. Иногда достаточно мелочи. Присоединяйтесь!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцам рассылают долговые квитанции за тепло
Волгоградку вывезли в поле, связали и изнасиловали у сломанного мотоцикла
По порядку становись: в октябре в Волгоградской области пройдет пробная перепись населения
На вокзале в Волгограде устроят выставку локомотивов
В Волгограде спортсмена поймали с посылкой анаболиков
Александр Жилкин: Пока возьму отпуск, но долго отдыхать не получится
Госдума окончательно одобрила перевод стрелок в Волгоградской области
В колонию под Волгоградом пытались пронести 88 сим-карт и 10 телефонов
В России заработал мобильный виртуальный оператор
Отомстил: уволенный волгоградец сжег работодателю дачу
В детсады Астрахани поставляли химическое молоко «из будущего»
Бизнес без перерыва»: бесплатное открытие расчетного счета в банке «Возрождение»
На волгоградской проселочной дороге перевернулся старенький Москвич: водитель погиб
Не паниковать: в Волгограде пройдут антитеррористические учения
За сутки на волгоградских дорогах сбили пять пешеходов: двое детей в больнице, женщина погибла
Подморозило: в Волгоградскую область пришли первые «минуса»
Единый диспетчерский центр откроют в Волгограде
Актеры Юрий Чернов и Иван Кокорин приедут на Дни памяти Василия Шукшина
Где в Волгограде оплатить коммуналку без комиссии
Бои роботов и спидкубинг: Горьковка приглашает в «КреITивное детство»
Закон о волгоградском времени Госдума приняла во втором чтении
Банк «Возрождение» запустил потребительский кредит «Для полного счастья»
Все плохо: Волгоград в аутсайдерах для выпускников в поисках работы
Расписание электричек в Волгограде изменится с 1 октября
27 сентября двенадцать улиц Советского района отключат от воды