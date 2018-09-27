Ваши копейки - жизнь Артема: у волгоградцев собирают мелочь на лечение 13-летнего мальчика
У каждого из нас есть мелочь в кошельке, а у кого-то и просто в банке на пыльной полке. А ведь, если собрать все эти копейки по всей России, то получится сумма, которая спасет жизнь ребенка. Акцию «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» проводят с 2009 года каждую осень и весну. Собирают накопившиеся у людей копейки. И уже спасли 83 ребенка!
Этой осенью Фонд «Линия жизни» собирает мелочь по всей стране, и в Волгограде в том числе, для 13-летнего Артема Фомичева из Череповца. У мальчика остеосаркома правой большеберцовой кости. Вскоре ему предстоит операция, для которой требуется онкологический раздвижной эндопротез плечевого сустава. Стоит протез 1 251 143 рубля. Давайте поможет Артему и его семье!
13-летнему Артему собирают на сложную операцию.
Кстати, помочь можно не только, отдав свою мелочь или копилку. Вы можете
установить банку для мелочи у себя на работе и рассказать об акции друзьям и знакомым. Чем больше людей присоединятся, тем больше деток мы спасем.
ВАЖНО!
Пункты приема мелочи фонда «Линия жизни» будут открыты:
13 октября - в ТЦ «Ворошиловский» (центральный атриум) с 13:00 до 18:00
14 октября - в ТРЦ «Акварель» (внутри около входов ВОЛГА и АХТУБА) с 13:00 до 18:00.
Сделать доброе дело очень просто. Иногда достаточно мелочи. Присоединяйтесь!