Ваши копейки - жизнь Артема: у волгоградцев собирают мелочь на лечение 13-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 17:51 2018-09-27T17:52:58+03:00

Вот такие копилки будут стоять в ТРЦ 13 и 14 октября. Не проходите мимо! Фото фонда "Линия жизни"

Волгоград присоединится к акции «Чья-то жизнь — уже не мелочь!»

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У каждого из нас есть мелочь в кошельке, а у кого-то и просто в банке на пыльной полке. А ведь, если собрать все эти копейки по всей России, то получится сумма, которая спасет жизнь ребенка. Акцию «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» проводят с 2009 года каждую осень и весну. Собирают накопившиеся у людей копейки. И уже спасли 83 ребенка!

Этой осенью Фонд «Линия жизни» собирает мелочь по всей стране, и в Волгограде в том числе, для 13-летнего Артема Фомичева из Череповца. У мальчика остеосаркома правой большеберцовой кости. Вскоре ему предстоит операция, для которой требуется онкологический раздвижной эндопротез плечевого сустава. Стоит протез 1 251 143 рубля. Давайте поможет Артему и его семье!

13-летнему Артему собирают на сложную операцию.

Кстати, помочь можно не только, отдав свою мелочь или копилку. Вы можете

установить банку для мелочи у себя на работе и рассказать об акции друзьям и знакомым. Чем больше людей присоединятся, тем больше деток мы спасем.

ВАЖНО!

Пункты приема мелочи фонда «Линия жизни» будут открыты:

13 октября - в ТЦ «Ворошиловский» (центральный атриум) с 13:00 до 18:00

14 октября - в ТРЦ «Акварель» (внутри около входов ВОЛГА и АХТУБА) с 13:00 до 18:00.

Сделать доброе дело очень просто. Иногда достаточно мелочи. Присоединяйтесь!