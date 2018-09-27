2018-09-27T17:14:07+03:00
Происшествия

Волгоградку вывезли в поле, связали и изнасиловали у сломанного мотоцикла

Над женщиной надругались два пьяных парня: одному 18 лет, второму - 23
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Насильников уже взяли под стражу, им грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.Насильников уже взяли под стражу, им грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Рано утром 25 сентября в полицию Октябрьского района Волгоградской области позвонила 33-летняя женщина и заявила, что минувшей ночью ее изнасиловали. К женщине тут же выехали следователи, из ее рассказа выяснилось, что в изнасиловании участвовали два молодых парня, одному из которых 23 года, а второму всего 18 лет.

В тот вечер парни приехали к женщине в гости с пивом. Сначала мирно выпивали, а когда пиво закончилось, решили съездить в соседнее село за добавкой. Завели мотоцикл с коляской и помчались по полям. Но среди полей мотоцикл заглох. И пока младший пытался починить его, старший воспользовавшись ситуацией, стал приставать к женщине. Но та дала отпор. Тогда он попросил друга принести веревку и уже вдвоем они связали несчастную. 23-летний стал угрожать ей убийством, если она не замолчит, и затыкал рот рукой. При этом заявил, что уже убил не одну девушку, которая посмела ему отказать. Малолетний друг лишь поддакивал старшему, пока тот насиловал женщину.

Когда парней задержали, 23-летний пошел на попятную: мол, никого не насиловал и все было по обоюдному согласию. А вот 18-летний не выдержал и рассказал все, как было. Его рассказ полностью совпал с событиями, которые описана пострадавшая.

- По данному факту уже завели уголовное дело. Обоим подозреваемым суд избрал меру пресечения - заключение под стражу. Грозит им от 4 до 10 лет лишения свободы, - уточняет «КП-Волгоград» руководит­ель Котельниковского ­МСО СУ СК России по В­олгоградской области ­Хонгор Муджиков.

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