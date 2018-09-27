По порядку становись: в октябре в Волгоградской области пройдет пробная перепись населения

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-27T16:45:10+03:00

По последним данным в нашем регионе проживает 2,5 миллионов человек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцев за восемь последних лет стало меньше на 3,4%

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Перепись населения проводят в государстве не просто ради интереса. Эти данные нужны для формирования бюджетов, а также они позволяют проследить динамику развития и демографию. В последний раз россиян пересчитали в 2010 году. Следующая перепись намечена на 2020 год, впервые она будет цифровой.

Но уже в 2018-м проведут пробную перепись, чтобы проверить все нюансы цифровой обработки данных. Жители Волгоградской области тоже могут в ней поучаствовать. Для этого необходимо заполнить переписные листы в электронном формате. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг

Пробная перепись будет проходить с 1 по 10 октября.

В Волгоградстате отмечают, что в нашем регионе демографические данные не радуют. В Волгоградской области на начало 2018-го проживало 2,521 миллиона людей. С 2010-го нас стало меньше на 3,4%.

Волгоградская область занимает 18 место в России по численности населения и 3 место в ЮФО (после Краснодарского края и Ростовской области). Средний возраст волгоградцев - 41,1 лет (в 2010-м был – 39,8), в том числе у мужчин – 38,2 (37,1) и у женщин 43,5 лет (42,1). Волгоградцев моложе трудоспособного возраста - 17,2% (в 2010-м -15,6%), трудоспособного – 55,4% (60,5%) и старше трудоспособного – 27,4% (24,0%).

НА ЗАМЕТКУ

Все материалы, связанные с подготовкой и проведением пробной переписи населения, а также порядком заполнения переписных листов, размещены на специально созданном Росстатом информационном сайте ППН-2018 (www.ppn2018.ru). Информация также размещается в соответствующем разделе официального сайта Волгоградстата.