На вокзале в Волгограде устроят выставку локомотивов

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-27T16:12:33+03:00

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На железнодорожном вокзале Волгограда пройдет необычная динамическая выставка. Динамическая, потому что все экспонаты приедут в Волгоград своим ходом - по путям. Это будет выставка локомотивов.

Посвящена она 15-летию компании «Российские железные дороги». В волгоград приедут и современные локомотивы, которые тягают грузовые и пассажирские поезда. Среди них, например, можно будет увидеть магистральные тепловозы серии 2ТЭ25КМ и ТЭП70БС, маневровые тепловозы серии ЧМЭ-3 и ТЭМ 14 и еще многие другие. Будут представлены и не только современные тягачи. В числе экспонатов будут и старинные паровозы Л-2055 – 1949 года выпуска и Эр 797-41 – 1952 года. Кстати, оба действующие по сей день.

И главное: все эти локомотивы можно будет не просто разглядеть вблизи, но дадут даже заглянуть внутрь и пообщаться работниками дороги.

- Кроме того, для гостей выставки подготовили показ костюмов работников железной дороги разных времён, - зазывают на показ сотрудники Привжд.

Посещение для всех – бесплатное.