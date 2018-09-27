В Волгограде спортсмена поймали с посылкой анаболиков

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-27T15:21:09+03:00

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В последнее время, что радует, многие волгоградцы стали делать выбор в пользу спорта и здорового образа жизни. В спортзалах и «тренажерках» аншлаг. Но встречаются среди них и те, кто в погоне за большими мышцами готов ложками принимать стероиды. И не останавливает их даже то, что многие анаболики запрещены в России. Один из таких спортсменов - 36-летний житель Кировского района - нашел запрещенные стероиды в продаже на зарубежном сайте. Там их и заказал. Задержали «любителя анаболиков» прямо на выходе из почтового отделения, где он забрал посылку, которая пришла ему из одной из стран ближнего зарубежья.

- В посылке обнаружили три флакона с жидкостями, которые были изъяты и направлены на экспертизу. Исследование показало, что жидкости содержат сильнодействующие вещества, оборот которых запрещен на территории Российской Федерации, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Мужчина оправдывался, мол, купил их для личного потребления, чтобы нарастить мышечную массу. Но от ответственности это его уже не избавит. На него завели уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». По закону ему грозит до 7 лет лишения свободы.