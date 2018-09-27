Александр Жилкин: Пока возьму отпуск, но долго отдыхать не получится

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-27T18:21:35+03:00

Жилкин поблагодарил всех за совместную работу. Фото с сайта главы региона.

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Покинул свой пост один из губернаторов-долгожителей - глава Астраханской области Александр Жилкин. Сегодня, 27 сентября, он в последний раз провел большую пресс-конференцию, где поблагодарил всех за совместную работу и поддержку. Накануне в соцсетях астраханцы даже запустили флешмоб #СпасибоСанСаныч, где желали ему новых успехов.

Правда, пока Жилкин не раскрывает карты - куда он перейдет работать.

- Пока хочу взять отпуск. Но предложений много. Так что долго отдыхать не получится, - ответил экс-губернатор на вопрос, который интересовал всех журналистов.

Напомним, вчера, 26 сентября Владимир Путин принял отставку Александра Жилкина и уже назначил врио главы региона Сергея Морозова. И уже завтра, 28 сентября, Сан-Саныч встречается с новым руководителем, он передаст преемнику дела и даст рекомендации по развитию региона.

Представление врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова состоится в пятницу, 28 сентября, в 12.00, - сообщается на сайте главы региона.

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