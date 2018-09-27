2018-09-27T18:21:35+03:00
Политика

Александр Жилкин: Пока возьму отпуск, но долго отдыхать не получится

28 сентября бывший губернатор Астраханской области передаст дела Сергею Морозову
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Жилкин поблагодарил всех за совместную работу. Фото с сайта главы региона.Жилкин поблагодарил всех за совместную работу. Фото с сайта главы региона.
Изменить размер текста:

Покинул свой пост один из губернаторов-долгожителей - глава Астраханской области Александр Жилкин. Сегодня, 27 сентября, он в последний раз провел большую пресс-конференцию, где поблагодарил всех за совместную работу и поддержку. Накануне в соцсетях астраханцы даже запустили флешмоб #СпасибоСанСаныч, где желали ему новых успехов.

Правда, пока Жилкин не раскрывает карты - куда он перейдет работать.

- Пока хочу взять отпуск. Но предложений много. Так что долго отдыхать не получится, - ответил экс-губернатор на вопрос, который интересовал всех журналистов.

Напомним, вчера, 26 сентября Владимир Путин принял отставку Александра Жилкина и уже назначил врио главы региона Сергея Морозова. И уже завтра, 28 сентября, Сан-Саныч встречается с новым руководителем, он передаст преемнику дела и даст рекомендации по развитию региона.

Представление врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова состоится в пятницу, 28 сентября, в 12.00, - сообщается на сайте главы региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политологи о смене главы Астраханской области: Кремль начал зачистку губернаторов. Мнения экспертов об отставке Александра Жилкина и назначении врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова (подробнее)

Путин предложил Морозову пост врио губернатора Астраханской области.На встрече в президентской резиденции в Ново-Огареве Путин предложил замглаве Федеральной таможенной службы поработать в одном из российских регионов

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Центральном рынке Волгограда будет зажигать «Бабье лето»
Волгоградцам рассылают долговые квитанции за тепло
Ваши копейки - жизнь Артема: у волгоградцев собирают мелочь на лечение 13-летнего мальчика
Волгоградку вывезли в поле, связали и изнасиловали у сломанного мотоцикла
По порядку становись: в октябре в Волгоградской области пройдет пробная перепись населения
На вокзале в Волгограде устроят выставку локомотивов
В Волгограде спортсмена поймали с посылкой анаболиков
Госдума окончательно одобрила перевод стрелок в Волгоградской области
В колонию под Волгоградом пытались пронести 88 сим-карт и 10 телефонов
В России заработал мобильный виртуальный оператор
Отомстил: уволенный волгоградец сжег работодателю дачу
В детсады Астрахани поставляли химическое молоко «из будущего»
Бизнес без перерыва»: бесплатное открытие расчетного счета в банке «Возрождение»
На волгоградской проселочной дороге перевернулся старенький Москвич: водитель погиб
Не паниковать: в Волгограде пройдут антитеррористические учения
За сутки на волгоградских дорогах сбили пять пешеходов: двое детей в больнице, женщина погибла
Подморозило: в Волгоградскую область пришли первые «минуса»
Единый диспетчерский центр откроют в Волгограде
Актеры Юрий Чернов и Иван Кокорин приедут на Дни памяти Василия Шукшина
Где в Волгограде оплатить коммуналку без комиссии
Бои роботов и спидкубинг: Горьковка приглашает в «КреITивное детство»
Закон о волгоградском времени Госдума приняла во втором чтении
Банк «Возрождение» запустил потребительский кредит «Для полного счастья»
Все плохо: Волгоград в аутсайдерах для выпускников в поисках работы
Расписание электричек в Волгограде изменится с 1 октября
27 сентября двенадцать улиц Советского района отключат от воды