2018-09-27T15:09:49+03:00
Общество

Госдума окончательно одобрила перевод стрелок в Волгоградской области

Последнее слово - за Президентом РФ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Готовьтесь 28 октября переводить стрелки на час вперед.Готовьтесь 28 октября переводить стрелки на час вперед.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Надежды, тех, кто еще верил, что в Волгоградской области оставят московское время, растаяли почти окончательно. Сегодня, 27 сентября Государственная дума России в третьем и окончательном чтении приняла проект 452878-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени». 405 депутатов, присутствовавших на заседании, единогласно одобрили перевод нашего региона на местное время (мск +1). «Против» и воздержавшихся нет.

Захотел выступить только Сергей Иванов от партии ЛДПР. Он предложил оставить время в покое и не трогать часовой пояс, а вместо этого изменить время начала учебы и работы.

- Нельзя вмешиваться в астрономическое время только потому, что кто-то так захотел, - отметил Сергей Иванов.

Комитет Госдумы по охране здоровья выдал заключение о том, что «по проекту федерального закона замечаний правового, юридико-технического и лингвистического характера не имеется».

Что теперь? Теперь указанный Федеральный закон направят в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. А оттуда - на подпись Президенту России.

И, вероятнее всего, сюрпризов уже не будет. А значит 28 октября 2018-го Волгоградская область переведет стрелки часов на час вперед.

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