2018-09-27T12:56:19+03:00
Происшествия

В колонию под Волгоградом пытались пронести 88 сим-карт и 10 телефонов

Кроме прочего женщина-посетительница принесла заключенному полтора кило дрожжей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Все "добро" спрятали в консервные банки и аккуратно закатали, чтоб никто не нашел. Нашли. Фото УФСИН по Волгоградской области.Все "добро" спрятали в консервные банки и аккуратно закатали, чтоб никто не нашел. Нашли. Фото УФСИН по Волгоградской области.
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Все посетители колоний знают строгий перечень запрещенных к передачам предметов, но всеми способами пытаются пронести их заключенным. На какие только ухищрения они не идут. Вот, на днях жительница Суровикинского района принесла для одного из зэков в «передачке» консервы. Да не простые, а с телефонами и сим-картами внутри. Женщина почему-то решила, что хитрее инспекторов УФСИН, которые, естественно досматривают все подобные вещи. Вскрыли парочку консерв, и что нашли?

А нашли они в общей сложности в банках 88 сим-карт и 10 мобильных телефонов, которые аккуратно закатали под видом тушенки. Более того, в консервных банках также обнаружили дрожжи, расфасованные по пакетикам,- в общей сложности почти полтора килограмма.

Обнаружила этот «запрещенный клад» младший инспектор отдела безопасности ИК-19.

- На правонарушительницу уже составили административный протокол. Привлекут к ответственности и осужденного, который и организовал всю эту доставку запрещенных предметов в колонию, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Управлении ФСИН.

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