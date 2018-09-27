В России заработал мобильный виртуальный оператор

СЕГОДНЯ 12:54 2018-09-27T12:56:51+03:00

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Мобильный виртуальный оператор под новым брендом «СберМобайл» с 26 сентября доступен для четырех субъектов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. До конца 2018 года к ним присоединятся еще 13 субъектов Российской Федерации: Тульская, Тверская, Брянская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Костромская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская и Орловская области. Он будет работать на базе Tele2.

Абоненты смогут самостоятельно настроить все свои требования, выбрав необходимый объем мобильного интернета, безлимитных мобильных приложений и минут разговора. Приложение абоненты будут скачивать в AppStore и GooglePlay, а получать сим-карту - в отделениях банка. Кстати, при пополнении счета мобильного телефона можно будет накапливать бонусы СПАСИБО. Этими же бонусами можно будет платить за связь.