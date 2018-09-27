Отомстил: уволенный волгоградец сжег работодателю дачу

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-27T12:58:58+03:00

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«Ведь хороший мужик, когда не пьет…», - говорят о нем односельчане. 59-летний житель одного из хуторов Иловлинского района, действительно, работы не боится. Именно поэтому местный 39-летний владелец дачи нанял его к себе помощником. Работы в доме всегда хватает, а времени - нет. Несколько месяцев мужчина исправно выполнять свою работу, а потом запил. Хозяин не стал терпеть пьянства и заявил, что больше в услугах работника не нуждается.

А через пару дней у 39-летнего волгоградца на даче вспыхнул пожар. Дом вспыхнул, буквально, как спичка и сгорел дотла. Благо никто не пострадал. Но, когда спасатели стали устанавливать причину пожара, выяснилось, что вспыхнул огонь не сам по себе - дом подожгли.

Искали поджигателя недолго. Подозрение сразу пало на выпивающего бывшего работника. Опасения подтвердились: как оказалось, мужик не простил дачника и решил отомстить. После очередного «возлияния», он взял из дома канистру с бензином и совершил поджог дома своего работодателя. Ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей.

- На поджигателя уже завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.