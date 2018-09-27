В детсады Астрахани поставляли химическое молоко «из будущего»

СЕГОДНЯ 11:08 2018-09-27T11:15:58+03:00

Это молоко делали из сухих смесей и биодобавок непонятного содержания. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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В астраханских детских садах твориться что-то невообразимое: то у них связывали деток во время сна, то не уследили и малыш выпал из окна, а теперь выяснилось, что детей еще и травили «химическим» молоком. Сотрудники УЭБиПК по Астраханской области вместе с коллегами из регионального УФСБ проверили поставщика, который по контракту поставлял молочную продукцию в муниципальные дошкольные учреждения. То, что они обнаружили, повергло всех в ужас.

Вот в таких кустарных условиях методом смешивания делали молоко для астраханских малышей. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

На предприятии поставщика правоохранители не нашли даже следов коровьего молока. О соответствии его ГОСТу вообще речь не идет. Всю продукцию делали из сухих смесей, в которые добавляли пищевые добавки сомнительного происхождения. Вс. Эту «химию» просто в разных пропорциях засыпали в воду и получали кефир, молоко или ряженку.

Коровьего молока в цеху не нашли, зато нашли мешки с сухими смесями. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Более того, в холодильниках стражи порядка нашли «молоко из будущего»: на упаковках стояли даты изготовления на несколько дней вперед. Хотя срок годности указывали - 7 суток.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, сотрудники Россельхозназора уже отобрали образцы этой молочной продукции и направили на исследование в лабораторию Ростова-на-Дону. Специалистам предстоит выяснить, содержатся ли в них опасные для здоровья человека вещества.

А следователи Главка, тем временем, уже завели уголовное дело по статье покушение на мошенничество в особо крупном размере. Сумма муниципального контракта, к слову, составляла 1,1 миллион рублей. Расследование продолжается.