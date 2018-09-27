2018-09-27T11:15:58+03:00
Происшествия

В детсады Астрахани поставляли химическое молоко «из будущего»

Поставщики смешивали сухие смеси и биодобавки и этим поили малышей [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Это молоко делали из сухих смесей и биодобавок непонятного содержания. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Это молоко делали из сухих смесей и биодобавок непонятного содержания. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Изменить размер текста:

В астраханских детских садах твориться что-то невообразимое: то у них связывали деток во время сна, то не уследили и малыш выпал из окна, а теперь выяснилось, что детей еще и травили «химическим» молоком. Сотрудники УЭБиПК по Астраханской области вместе с коллегами из регионального УФСБ проверили поставщика, который по контракту поставлял молочную продукцию в муниципальные дошкольные учреждения. То, что они обнаружили, повергло всех в ужас.

Вот в таких кустарных условиях методом смешивания делали молоко для астраханских малышей. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Вот в таких кустарных условиях методом смешивания делали молоко для астраханских малышей. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

На предприятии поставщика правоохранители не нашли даже следов коровьего молока. О соответствии его ГОСТу вообще речь не идет. Всю продукцию делали из сухих смесей, в которые добавляли пищевые добавки сомнительного происхождения. Вс. Эту «химию» просто в разных пропорциях засыпали в воду и получали кефир, молоко или ряженку.

Коровьего молока в цеху не нашли, зато нашли мешки с сухими смесями. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Коровьего молока в цеху не нашли, зато нашли мешки с сухими смесями. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Более того, в холодильниках стражи порядка нашли «молоко из будущего»: на упаковках стояли даты изготовления на несколько дней вперед. Хотя срок годности указывали - 7 суток.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области, сотрудники Россельхозназора уже отобрали образцы этой молочной продукции и направили на исследование в лабораторию Ростова-на-Дону. Специалистам предстоит выяснить, содержатся ли в них опасные для здоровья человека вещества.

А следователи Главка, тем временем, уже завели уголовное дело по статье покушение на мошенничество в особо крупном размере. Сумма муниципального контракта, к слову, составляла 1,1 миллион рублей. Расследование продолжается.

молоко астраханские детсады.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцам рассылают долговые квитанции за тепло
Ваши копейки - жизнь Артема: у волгоградцев собирают мелочь на лечение 13-летнего мальчика
Волгоградку вывезли в поле, связали и изнасиловали у сломанного мотоцикла
По порядку становись: в октябре в Волгоградской области пройдет пробная перепись населения
На вокзале в Волгограде устроят выставку локомотивов
В Волгограде спортсмена поймали с посылкой анаболиков
Александр Жилкин: Пока возьму отпуск, но долго отдыхать не получится
Госдума окончательно одобрила перевод стрелок в Волгоградской области
В колонию под Волгоградом пытались пронести 88 сим-карт и 10 телефонов
В России заработал мобильный виртуальный оператор
Отомстил: уволенный волгоградец сжег работодателю дачу
Бизнес без перерыва»: бесплатное открытие расчетного счета в банке «Возрождение»
На волгоградской проселочной дороге перевернулся старенький Москвич: водитель погиб
Не паниковать: в Волгограде пройдут антитеррористические учения
За сутки на волгоградских дорогах сбили пять пешеходов: двое детей в больнице, женщина погибла
Подморозило: в Волгоградскую область пришли первые «минуса»
Единый диспетчерский центр откроют в Волгограде
Актеры Юрий Чернов и Иван Кокорин приедут на Дни памяти Василия Шукшина
Где в Волгограде оплатить коммуналку без комиссии
Бои роботов и спидкубинг: Горьковка приглашает в «КреITивное детство»
Закон о волгоградском времени Госдума приняла во втором чтении
Банк «Возрождение» запустил потребительский кредит «Для полного счастья»
Все плохо: Волгоград в аутсайдерах для выпускников в поисках работы
Расписание электричек в Волгограде изменится с 1 октября
27 сентября двенадцать улиц Советского района отключат от воды