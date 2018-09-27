2018-09-27T10:45:26+03:00
Происшествия

На волгоградской проселочной дороге перевернулся старенький Москвич: водитель погиб

Женщина-пассажир получила травмы, но осталась жива
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Еще одно печальное известие проступило от инспекторов ГИБДД, который дежурили в минувшие сутки, 26 сентября, на волгоградских трассах. Еще одна смертельная авария унесла жизнь 41-летнего мужчины. Случилось это в Палласовском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном ведомстве, водитель ехал по грунтовой дороге со стороны хутора Золотари в сторону хутора Сапунков. Было примерно 18.45 на часах. На улице в такое время уже темно, но водитель на своем стареньком «Москвиче - М21-40» так разогнался, понадеявшись на пустую дорогу, что не справился с управлением. На очередной кочке его машину снесло с дороги и она полетела в кювет.

Машина перевернулась несколько раз. К сожалению, в тех отечественных легковушках еще не устанавливали подушек безопасности, так что водитель и его 36-летняя пассажирка сильно пострадали. Женщину успели спасти, ее с травмами доставили на «скорой» в больницу, а вот водитель-виновник аварии скончался на месте.

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