Не паниковать: в Волгограде пройдут антитеррористические учения
Сегодня и завтра, то есть 27 и 28 сентября, в Волгограде будут проходить антитеррористические учения. Волгоградцев просят не паниковать! Учения плановые, проходят они каждый год под руководством Оперативного штаба в Волгоградской области. Этот год не исключение.
Как сообщили «КП-Волгоград» в штабе, на этот раз бойцы будут отрабатывать слаженные действия по пресечению теракта на объектах топливо - энергетического комплекса и массового пребывания людей. Так что не пугайтесь, если где-то вы увидите временно перекрытое движение и людей в спецодежде.
- Просьба к жителям Волгограда с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам, - обращаются к горожанам в Оперативном штабе Волгоградской области.
И добавляют, что важная информация, касающаяся горожан, будет предоставляться незамедлительно.