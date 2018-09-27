Не паниковать: в Волгограде пройдут антитеррористические учения

СЕГОДНЯ 10:14 2018-09-27T10:22:22+03:00

Кое-где на время перекроют движение и появятся люди в спецодежде

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Сегодня и завтра, то есть 27 и 28 сентября, в Волгограде будут проходить антитеррористические учения. Волгоградцев просят не паниковать! Учения плановые, проходят они каждый год под руководством Оперативного штаба в Волгоградской области. Этот год не исключение.

Как сообщили «КП-Волгоград» в штабе, на этот раз бойцы будут отрабатывать слаженные действия по пресечению теракта на объектах топливо - энергетического комплекса и массового пребывания людей. Так что не пугайтесь, если где-то вы увидите временно перекрытое движение и людей в спецодежде.

- Просьба к жителям Волгограда с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам, - обращаются к горожанам в Оперативном штабе Волгоградской области.

И добавляют, что важная информация, касающаяся горожан, будет предоставляться незамедлительно.