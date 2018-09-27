За сутки на волгоградских дорогах сбили пять пешеходов: двое детей в больнице, женщина погибла

СЕГОДНЯ 09:57 2018-09-27T09:59:20+03:00

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Осенью темнеть стало раньше, а некоторые водители и пешеходы до сих пор не перестроились на пристальное внимание к дороге в сумерках. Отсюда и печальный результат - за минувшие сутки26 сентября в Волгоградской области под колеса попали пять пешеходом. К сожалению, в их числе и дети.

А 54-летнюю женщину из Калачевского района спасти не удалось, она скончалась на месте ДТП. Случилось это в 18.45 на трассе «Червленое-Калач-на-Дону». 49-летний водитель на «Форд Транзит» ехал со стороны поселка Нариман и не заметил женщину, которая шла по краю дороги в попутном направлении. Говорят, она была в темной одежде и это стало роковой случайностью.

А в Дубовке с разницей в полтора часа сбили двух девочек. Одна 6-летняя перебегала дорогу по улице Московской в неположенном месте, и 32-летний водитель «Хендэ Солярис» просто не успел затормозить. Девочку с травмами увезли в больницу. Вторую сбили на улице Юбилейной. Она также перебегала в неположенном месте, и ее тоже госпитализировали с травмами.

А в поселке Чернышковский 67-летний водитель «ВАЗ-211020» потерял сознание за рулем и машина выехала на рыночную площадь, где сбила 54-летнюю женщину. К счастью, все обошлось лишь ссадинами да синяками.