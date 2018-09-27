2018-09-27T09:43:29+03:00
Общество

Подморозило: в Волгоградскую область пришли первые «минуса»

Но уже к выходным на улице потеплеет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Для прогулок отличное время, а вот помидоры и перец на огородах уже надо укрывать под пленку.Для прогулок отличное время, а вот помидоры и перец на огородах уже надо укрывать под пленку.Фото: Анна ШОЛОХОВА
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Осень как всегда пришла внезапно и сразу с дождями и заморозками. Накануне МЧС по Волгоградской области разослало волгоградцам смс-ки с предупреждением о понижении температуры до минусовых отметок. Ссылаясь на Росгидромет, спасатели напугали о заморозках до -2 градуса. В Волгограде столбик термометра, к счастью, не опустился ниже ноля. Но на улице сильно похолодало - это факт.

И, если верить Волгоградстату, сегодня, 27 сентября, еще будет прохладно всего +14…+16 градусов выше ноля. А уже с завтрашнего дня - с 28 сентября - в Волгоградской области потеплеет. Западный ветер принесет к нам тепло и небольшие дожди. Местами по области покапает, а столбик термометра поднимется днем до +22…+23 градусов. В самом областном центре осадкой не ожидают: будет солнечно и по-осеннему тепло.

Но, огородникам, все же советуем прислушаться к доценту кафедры садоводства и защиты растений ВолГАУ Татьяне ОРЛОВОЙ, которая уверяет, что для растений из семейства пасленовых (томат, перец, баклажан) температура ниже +10 градусов губительна. У перца холодная погода сказывается еще и на ухудшении вкуса. Плоды сладкого перца становятся горькими. Именно горькими, как хина, а не жгуче острыми. Для защиты используют мини-парники тоннельного типа.

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