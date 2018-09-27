2018-09-27T05:42:49+03:00
Недвижимость

Единый диспетчерский центр откроют в Волгограде

Центра по управлению коммунальными сетями начнет работать в ноябре 2018 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новый центр осмотрел глава города. Фото: КТНовый центр осмотрел глава города. Фото: КТ
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В ноябре 2018 года в Волгограде откроется Единый диспетчерский центр, куда будет стекаться вся информация о состоянии сетей тепло- и водоснабжения. Он расположится в Центральном районе города на территории котельной 101 квартала на улице Камской. Сейчас в двухэтажном здании площадью около полутора тысяч квадратных метров идет внутренняя отделка, рабочие монтируют системы электроснабжения и вентиляции. Уже в начале октября здесь начнут устанавливать оборудование. Появится в диспетчерском центре и видеопанель, куда будет поступать информация с нескольких тысяч датчиков. Это позволит с большой точностью определять места повреждений и быстро их устранять.

- Сейчас на теплосетях, в котельных и тепловых пунктах установлено пять тысяч датчиков, на объектах холодного водоснабжения - две тысячи. Это позволит создать в Волгограде единую цифровую модель всей коммунальной инфраструктуры, - рассказали в «Концессии теплоснабжения».

По словам главы Волгограда Виталия Лихачева, который побывал в новом центре, информация с датчиков позволит оперативно направлять бригады и предотвращать аварийные ситуации. Проверят работу новой системы на практике во время отопительного периода, который стартует на днях. А после здесь появится и колл-центр, который будет принимать звонки волгоградцев.

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