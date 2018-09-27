2018-09-27T02:36:13+03:00
Звезды

Актеры Юрий Чернов и Иван Кокорин приедут на Дни памяти Василия Шукшина

2 и 3 октября выдающегося актера вспомнят в Волгограде и станице Клетской
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Кадр из фильма «Калина красная».Кадр из фильма «Калина красная».
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Василий Шукшин умер 2 октября 1974 года в своей каюте на пароходе «Дунай» у станицы Клетской Волгоградской области, во время съемок фильма «Калина красная». С тех пор утес над Доном, где он любил сиживать, называют шукшинским. Здесь поставили часовню и каждую осень проводят Дни памяти Василия Шукшина, на которые приезжают известные актеры и режиссеры. В 2018 году гостей ждут 2 и 3 октября. Творческие встречи с народным артистом РФ Юрием Черновым и актером Иваном Кокориным пройдут в Клетской и в Волгограде.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомкультуры, в 15 часов 2 октября помянут Шукшина на его любимом утесе. В часовне пройдет служба, а на воду по традиции спустят венок. Творческий вечер в ДК станицы Клетской пройдет 2 октября в 17.00. Зрители увидят спектакль Волгоградского молодежного театра «Чудики» по рассказам Шукшина и пообщаются с гостями. Творческая встреча в Волгограде 3 октября начнется библиотеке имени Шукшина (ул. 8-й Воздушной Армии, 35) в 15.30.

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