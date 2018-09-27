2018-09-27T02:22:04+03:00
Недвижимость

Где в Волгограде оплатить коммуналку без комиссии

C 1 октября 2018 года многие организации будут брать комиссию за оплату услуг ЖКУ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За оплату квитанции будут брать комиссию.За оплату квитанции будут брать комиссию.Фото: Алексей ФОКИН
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Оплатить счета за коммуналку в Волгограде сегодня можно разными способами и в разных местах. Гаджеты позволяют произвести оплату квитанции, не выходя из дома или из офиса. Все можно сделать при помощи компьютера или смартфона. Но c 1 октября 2018 года большинство организаций, которые принимают оплату за жилищно-коммунальные услуги, будут брать за эту услугу комиссию. Процент разный - согласно утвержденным тарифам. Останется всего несколько способов, при которых комиссию при оплате коммуналки не возьмут.

- Оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии жители Волгограда могут на сайте ivc34.ru, а также в личном кабинете и через мобильное приложение. Не возьмут комиссию также в Сбербанке и на Почте России, - сообщили «КП-Волгоград» в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». - Остальные платежные агенты c 1 октября 2018 года взимают комиссию.

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