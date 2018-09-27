2018-09-27T00:41:01+03:00
Общество

Бои роботов и спидкубинг: Горьковка приглашает в «КреITивное детство»

Детей и их родителей ждут мастер-классы и лекции по профориентации в главной библиотеке Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ребят познакомят с новыми технологиями и профессиями.Ребят познакомят с новыми технологиями и профессиями.Фото: Алексей ФОКИН
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Горьковка в субботу, 29 сентября, приглашает детей и их родителей на День открытых возможностей «КреITивное детство». В программе - мастер-классы и лекция, бои роботов и спидкубинг, конкурсы и тесты, которые помогут ребятам выбрать направление развития и будущую профессию. Волгоградцев ждут в электронном читальном зале библиотеки на четвертом этаже в 11.00. Вход свободный.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомкультуры, родителям расскажут, что должен знать и уметь ребенок, чтобы в будущем устроиться на хорошую работу. Ребят ждет мастер-класс по робототехнике, изучение внутренностей компьютера, бои роботов по правилам «Сумо», профориентационный тест «Skillage». Также школьников научат быстро собирать кубик Рубика и познакомят с волгоградскими клубами программирования, а при желании запишут на курс.

И, конечно, всех гостей ждут масса полезных и интересных книг, которые можно не только увидеть на тематической выставке, но и почитать.

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